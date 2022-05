Ricoveri in barella nel presidio ospedaliero di Villa Malta a Sarno

(Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Ancora nell’occhio del ciclone l’ospedale di?e la sua gestione, considerata un flop dal Segretario Provinciale CISL FP Alfonso Della Porta, che attraverso una nota paragona il nosocomio sarnese al pari del Cardarelli di Napoli, solo una piccola differenza, le barelle non stazionano nel pronto soccorso. “Per non farle vedere le portano sopra nei reparti. Dopo la riunione flop tra Direzione Aziendale dipresieduta dal Direttor sanitario dr. Rocco Calabrese e i Responsabili delle Unità Operative, spuntano inei corridoi. – dichiara il Segretario Provinciale CISL FP Alfonso Della Porta – Sempre più incerto il futuro dell’ospedale di. Difatti sembrerebbe che a seguito della riunione siano comparse barelle nei reparti, come ad esempio nell’Unità Coronarica, situazione non ...

