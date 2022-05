Motomondiale: Suzuki conferma volontà di lasciare MotoGp, 'trattative in corso con Dorna' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - La Suzuki conferma la volontà di lasciare la MotoGp a fine 2022. E' quanto si apprende da una nota del team, che ribadisce la decisione presa nei giorni scorsi e sottolinea che è in corso una trattativa con Dorna. "La Suzuki Motor Corporation è in trattativa con la Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGp alla fine del 2022 -si legge nel comunicato della Suzuki-. Purtroppo l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Laladilaa fine 2022. E' quanto si apprende da una nota del team, che ribadisce la decisione presa nei giorni scorsi e sottolinea che è inuna trattativa con. "LaMotor Corporation è in trattativa con lain merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione inalla fine del 2022 -si legge nel comunicato della-. Purtroppo l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendoa spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. ...

