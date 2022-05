Manuela Arcuri svela i dettagli del matrimonio | dall’abito da sposa al castello

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Finalmentesie delanticipa i, dalla data all’abito da, dalla location ai testimoni. E’ la rivista Chi a raccontare deldie Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo la proposta arrivata in autunno adesso le nozze da favola perché l’attrice aveva promesso che sarebbe stato un veroda principessa. Infatti, lasi sposerà in un. Non poteva scegliere luogo più romantico per il suo sì con l’uomo che ama, con il padre di suo figlio. La data deldiè prevista per il 22 luglio, nozze in piena estate al...