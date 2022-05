Salernitana Di Michele | “Nicola è un allenatore sanguigno | vive sulle emozioni ”

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 maggio 2022)DI– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex attaccante David Di. Quanto fa male vedere tutte le società storiche che stanno fallendo? “Fa sempre male, perché ci sono squadre che hanno fatto la storia, come il Chievo, che dalla loro piccola realtà sono approdati in Serie A. Dispiace perché sono piazze importanti che rimangono senza calcio”. Sulla corsa salvezza della“Fino a un mese fa pensavamo che le percentuali fossero bassissime, ed oggi si sono alzate tantissimo. Vedi contro l’Atalanta: ieri ho visto unain grande spolvero fisico e di gioco. Mi è dispiaciuto per il gol subito nel finale, ma penso cheabbia messo bene in preventivo un pareggio a ...