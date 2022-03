Vittorio Grigolo: “È un viaggio che non augura a nessuno” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo lo scoppio della guerra tra l’Ucraina e la Russia, la compagna del tenore Vittorio Grigolo ha deciso di lasciare Kiev per riabbracciare la sua famiglia. “E’ partita con la mamma. Con amici si sono raggruppati in questo appartamento a Kiev. Nel momento in cui suonava la sirena scendeva in metropolitana. Si è portata dietro una signora con un bambino con il quale ha un legame. Sono in viaggio insieme in 4. Il primo treno diretto per Varsavia non è riuscito a prenderlo. Il secondo, invece, sì ed era diretto a Leopoli. E’ circa un’ora e quaranta dal confine polacco. Poi hanno dovuto prendere un pullman. E’ un viaggio che non augura a nessuno. Immaginate il disagio che c’è“, ha raccontato Vittorio Grigolo ai microfoni di “Storie italiane”. L’ex ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo lo scoppio della guerra tra l’Ucraina e la Russia, la compagna del tenoreha deciso di lasciare Kiev per riabbracciare la sua famiglia. “E’ partita con la mamma. Con amici si sono raggruppati in questo appartamento a Kiev. Nel momento in cui suonava la sirena scendeva in metropolitana. Si è portata dietro una signora con un bambino con il quale ha un legame. Sono ininsieme in 4. Il primo treno diretto per Varsavia non è riuscito a prenderlo. Il secondo, invece, sì ed era diretto a Leopoli. E’ circa un’ora e quaranta dal confine polacco. Poi hanno dovuto prendere un pullman. E’ unche non. Immaginate il disagio che c’è“, ha raccontatoai microfoni di “Storie italiane”. L’ex ...

