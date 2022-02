Advertising

SkyTG24 : Terremoto, sisma di magnitudo 3 vicino ad Amatrice - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Terremoto di magnitudo 3 presso Amatrice - Damianodanny1 : Terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito questa mattina Amatrice 3km da Amatrice, scossa alle ore 7 e 31 alla profon… - gazzettamodena : Terremoto, sisma di magnitudo 3 ad Amatrice - CalifanoRosy : RT @LaStampa: Terremoto, sisma di magnitudo 3 ad Amatrice -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto sisma

ROMA. Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti, dall' ... Ilè stato avvertito dai residenti della zona e dei dintorni ma non sono ...... che hanno subito ingenti danni a causa del, sia nel 2009 che nel 2016, lasciando le comunità ... Dopo i lavori di demolizione della cappella nel 2017, fortemente danneggiata a causa del, ...Paura questa mattina nella zona di Amatrice dove intorno alle 7.30 è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 3.0. Il terremoto, secondo quanto confermato dall’Istituto nazionale di Geofisica ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 7.31 dall’Ingv nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti, a una profondità di 12 chilometri. Oltre ad Amatrice, ...