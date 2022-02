Gino Paoli | vivo grazie a lei | la confessione spiazza

Advertising

Parabataisheart : @diilettae_ Mi sono persa la parte di Gino Paoli, QUANDO SAREBBE SUCCESSO SCUSA? - _baekhyunvelvet : RT @greenvntae: purtroppo a me interessa molto di taehyung che ama l'arte italiana partendo dalle fotografie, da gino paoli e finendo alla… - 69SwgHan : RT @greenvntae: purtroppo a me interessa molto di taehyung che ama l'arte italiana partendo dalle fotografie, da gino paoli e finendo alla… - GiorgiaDM_94 : RT @greenvntae: purtroppo a me interessa molto di taehyung che ama l'arte italiana partendo dalle fotografie, da gino paoli e finendo alla… - MadreRadio : Gino Paoli - Sapore Di Sale -

Ultime Notizie dalla rete : Gino Paoli

Poi vennea Bologna, al Flamengo, in via Murri, importante all'epoca. Si conobbero egli produsse le prime canzoni. Non ebbero grande fortuna". Come reagiva a quegli insuccessi? "A ...Non ero per nulla preparata, sapevo quello che tutti sanno dalla storia con Strehler a, le canzoni che conoscevo sono principalmente quelle degli anni '60, che poi ho messo nel film. Ci ...Gino Paoli si è confessato a cuore aperto ed ha rivelato cosa lo sta turbando in questo periodo. L’artista inoltre ha ammesso che è vivo proprio grazie a lei. Il cantautore italiano è uno degli ...Cinquant’anni di amicizia tra i due cantanti: «Un giorno mi lasciò un alano a casa e sparì. Bugiardo? Era un furetto, diceva sì a tutti. Mi chiamava “Psycho” perché se mi arrabbiavo...» ...