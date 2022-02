Volley Cev Cup maschile 2022 | Monza in semifinale | regolamento | chi passa il turno?

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildelle semifinali di CEV Cup2021/di. La Verovuole continuare a lottare per il trofeo nella seconda competizione continentale per club, ma come funziona e chiil? Il format è quello delle gare di andata e di ritorno, con i punti assegnati secondo il consueto sistema. La vittoria in tre o quattro set (cioè con il punteggio di 3-0 o 3-1) vale tre punti, la vittoria al quinto set ne vale due, mentre la sconfitta al tie-break porta con sé un punto. Se invece si perde 3-0 o 3-1 non si conquistano punti.ilchi complessivamente, tra andata e ritorno, ha totalizzato più punti. In caso di parità, si gioca il Golden Set subito dopo la partita di ritorno. ...