Draghi promette: stop allo stato d’emergenza il 31 marzo. Via le zone a colori, scuole aperte per tutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva la conferma ufficiale. “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale. E ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo“. L’annuncio, tanto atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. Un discorso “ecumenico” quello del premier, che va dalle tensioni nell’Est d’Europa all’economia, alla pandemia, al caro bollette. Draghi: “fine graduale al certificato verde ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva la conferma ufficiale. “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale. E ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare looltre il 31“. L’annuncio, tanto atteso, arriva dal premier Marioa Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. Un discorso “ecumenico” quello del premier, che va dalle tensioni nell’Est d’Europa all’economia, alla pandemia, al caro bollette.: “fine graduale al certificato verde ...

