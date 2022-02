Atp Dubai, Sinner: “Vinto una partita durissima: sul primo match point sono stato fortunato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannik Sinner se l’è vista davvero brutta quest’oggi nel suo match d’esordio nel torneo Atp 500 di Dubai. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta per 4-6 7-6(6) 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina rimontando un break di svantaggio nel secondo set ed annullando la bellezza di tre match point consecutivi nel successivo tie-break. Le sensazioni sono comunque positive per l’azzurro, che contro l’iberico era accompagnato per la prima volta sugli spalti dal suo nuovo coach, l’italiano Simone Vagnozzi. Questa l’analisi del nativo di San Candido: “E’ stato un match durissimo. Era la prima volta che c’incontravamo e salvare tre match point consecutivi è stato complicato. Sul primo ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannikse l’è vista davvero brutta quest’oggi nel suod’esordio nel torneo Atp 500 di. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta per 4-6 7-6(6) 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina rimontando un break di svantaggio nel secondo set ed annullando la bellezza di treconsecutivi nel successivo tie-break. Le sensazionicomunque positive per l’azzurro, che contro l’iberico era accompagnato per la prima volta sugli spalti dal suo nuovo coach, l’italiano Simone Vagnozzi. Questa l’analisi del nativo di San Candido: “E’undurissimo. Era la prima volta che c’incontravamo e salvare treconsecutivi ècomplicato. Sul...

