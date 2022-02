Si sgonfia la protesta No green pass. La manifestazione è un flop

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Alla vigilia dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 Roma è blindata. Il timore era che nella Capitale si riversasse in massa la rabbia dei No, montata negli ultimi giorni nelle chat su Telegram e nei gruppi Facebook. Scampato il pericolo della tre giorni di rave no Vax ai Castelli (vietato dalla Prefettura), si temeva che in migliaia potessero arrivare al Circo Massimo, dove gruppi e gruppuscoli si erano dati appuntamento. Ma con i camper – che sono stati costretti a parcheggiare sotto l’arco di Travertino – sono giunti in pochi. E così si è deciso di deviare a piazza Venezia, dove questa mattina non c’erano più di qualche centinaio di persone. Diluite nel giro di pochissime ore. Fino a rimanere in una cinquantina, isolate dalle forze dell'ordine sul marciapiede di piazza di San Marco, al lato sinistro dell’Altare della ...