Tali e Quali, anticipazioni finale 12 febbraio 2022: ospiti, concorrenti in gara, giudici, vincitore (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo il cambio di programma e la puntata slittata prima per l’elezione del Presidente della Repubblica, poi per la finale di Sanremo, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso: quello in cui verrà decretato il vincitore, il campione di Tali e Quali, lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti. Ma cosa succederà stasera? Tali e Quali finale 12 febbraio 2022: concorrenti in gara L’ultima puntata dello show in onda stasera, sabato 12 febbraio, sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni dei concorrenti che dovranno interpretare Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De Andrè ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo il cambio di programma e la puntata slittata prima per l’elezione del Presidente della Repubblica, poi per ladi Sanremo, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso: quello in cui verrà decretato il, il campione di, lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti. Ma cosa succederà stasera?12inL’ultima puntata dello show in onda stasera, sabato 12, sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni deiche dovranno interpretare Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De Andrè ed ...

Advertising

CorriereCitta : Tali e Quali, anticipazioni finale #12febbraio 2022: ospiti, concorrenti in gara, giudici, vincitore #taliequali - robydigi : @MarcoRizzoPC Già che ci siete, nelle piazze di Roma potreste andare con buste e ramazze? Le sciocchezze (tipo quel… - igu_vieira : @alanshore_cn Tali e quali - Tanuki737 : @ywankos Tali e quali non è registrato? - ywankos : Ma perché Malgioglio? Non ha detto che domani sta a tali e quali? E come fa a non farsi sgamare con due impegni vic… -