Milan, Theo Hernandez: “Pioli mi ha migliorato in tutto, pure come persona” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha parlato dei grandi meriti di Stefano Pioli nel suo percorso di crescita, non solo calcistico Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022), terzino sinistro del, ha parlato dei grandi meriti di Stefanonel suo percorso di crescita, non solo calcistico

Advertising

AntoVitiello : ?? Theo #Hernandez è appena arrivato in sede per firmare ?? il rinnovo con il #Milan ??? - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François #Hernández fino al 30 giugno 2026. - OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - lelecoccia : @acmilan @TheoHernandez ottimo lavoro...ti vogliamo bene Theo...pilastro vero di un grande futuro Milan... - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Theo Hernandez al canale Tik Tok del #Milan: “È vero che c'erano tante squadra che mi volevano, ma io ho pensato solo al Mil… -