Bene test Fifa su offside semiautomatico, Collina 'non è fuorigioco robot' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Fifa ha tenuto ulteriori test di successo della tecnologia del fuorigioco semi-automatizzato (Saot) durante la Coppa del Mondo per club Fifa 2021 ad Abu Dhabi insieme ad animazioni 3D visualizzate sul grande schermo dello stadio e in televisione che offrono agli spettatori una maggiore comprensione delle decisioni di fuorigioco. Dopo essere stato sperimentato con successo alla Coppa Araba Fifa lo scorso anno, i test sull'implementazione del Saot sono stati intensificati prima del suo uso previsto alla Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar. Il presidente del comitato arbitrale della Fifa Pierluigi Collina e il team di tecnologia e innovazione della Fifa hanno dato una dimostrazione della ...

