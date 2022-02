Riforma del Patto, Dombrovskis avverte Roma su spesa e deficit. Gentiloni media: “Meno debito ma più investimenti, non è ossimoro” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il dibattito sulla Riforma delle regole europee sui conti pubblici sta entrando nel vivo. A due anni dallo scoppio della pandemia in Europa e dall’attivazione della clausola generale di salvaguardia, con cui a marzo 2020 è stato sospeso l’obbligo di rispettare i parametri del Patto di stabilità, occorre decidere la rotta da seguire prima che i paletti su deficit e debito tornino in vigore. Di sicuro c’è che da settimane il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis è tornato a insistere sulla necessità di fare inversione di marcia. “Quando le condizioni lo permetteranno, i Paesi dovrebbero iniziare a ridurre i propri disavanzi e riportare il debito su un percorso discendente”, ha ribadito il politico lettone in audizione alla commissione affari economici del Parlamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il dibattito sulladelle regole europee sui conti pubblici sta entrando nel vivo. A due anni dallo scoppio della pandemia in Europa e dall’attivazione della clausola generale di salvaguardia, con cui a marzo 2020 è stato sospeso l’obbligo di rispettare i parametri deldi stabilità, occorre decidere la rotta da seguire prima che i paletti sutornino in vigore. Di sicuro c’è che da settimane il vicepresidente della Commissione Valdisè tornato a insistere sulla necessità di fare inversione di marcia. “Quando le condizioni lo permetteranno, i Paesi dovrebbero iniziare a ridurre i propri disavanzi e riportare ilsu un percorso discendente”, ha ribadito il politico lettone in audizione alla commissione affari economici del Parlamento ...

Advertising

Mov5Stelle : C'è una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Per il MoVimento 5 Stelle ci deve essere una chiara d… - Ettore_Rosato : Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non p… - ilfoglio_it : Cgil e Uil hanno scioperato contro il governo, ma la riforma fiscale e l'Assegno unico migliorano gli indicatori di… - HabuRedacted : @Klevis_Gjoka Senza contare che il PD cambia idea ogni giorno, ma di Meloni vanno a prendere dichiarazioni del 2015… - EmilianoVerga : RT @ASpada_: Voglio guardare al futuro con ottimismo. E il futuro non può che essere la legge delega di riforma del fisco, indicata da Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma del Vitalizi consiglieri regionali, come si calcola la base imponibile? Per quanto riguarda l' ambito applicativo la norma prevede quanto che: Sugli assegni vitalizi dopo la riforma ha fornito chiarimenti anche la consulenza giuridica numero 954 - 2 del 2016. Nel ...

Patto di Stabilità, Dombrovskis e Gentiloni non escludono una Golden Rule per gli investimenti Gentiloni ha già dichiarato che la Commissione dovrebbe presentare la sua proposta per la riforma del Patto di stabilità e crescita "a primavera inoltrata".

Spagna: la riforma del lavoro del 2022 non abroga la riforma del 2012 — L'Indro L'Indro Cartabia a P.Chigi per riforma del Csm 16.45 Cartabia a P.Chigi per riforma del Csm La ministra della Giustizia Cartabia è a Palazzo Chigi per un incontro di ap- profondimento con il premier Draghi sulla riforma del Csm. Il tema della ...

Vi racconto la presidenza francese dell’Ue. Colloquio con l’ambasciatore Masset il Trattato del Quirinale e la (sperata) riforma del Patto di Stabilità. Christian Masset e i punti cardine di un semestre “storico” I ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Jean-Yves Le Drian ...

Per quanto riguarda l' ambito applicativo la norma prevede quanto che: Sugli assegni vitalizi dopo laha fornito chiarimenti anche la consulenza giuridica numero 954 - 22016. Nel ...Gentiloni ha già dichiarato che la Commissione dovrebbe presentare la sua proposta per laPatto di stabilità e crescita "a primavera inoltrata".16.45 Cartabia a P.Chigi per riforma del Csm La ministra della Giustizia Cartabia è a Palazzo Chigi per un incontro di ap- profondimento con il premier Draghi sulla riforma del Csm. Il tema della ...il Trattato del Quirinale e la (sperata) riforma del Patto di Stabilità. Christian Masset e i punti cardine di un semestre “storico” I ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Jean-Yves Le Drian ...