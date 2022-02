Che tempo che fa, Papa Francesco fa il record di ascolti su Rai3 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco ha fatto il record di ascolti: Che tempo che fa tocca il 32,5% di share. record di ascolti per Che tempo che fa con Papa Francesco: le parole di Sua Santità sono state seguite da oltre 8 milioni di spettatori, questo significa che oltre il 30% della platea televisiva era sintonizzata su Rai3. Il programma di Fazio ha battuto anche il primo episodio della nuova stagione de L'Amica Geniale su Rai1. Fabio Fazio ieri ha ospitato a Che tempo che fa un evento televisivo senza precedenti: per la prima volta il Santo Padre è stato intervistato in un talk show, un evento che è stato premiato dal pubblico e che ha fatto registrare al programma … Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'intervista di Fabio Fazio aha fatto ildi: Cheche fa tocca il 32,5% di share.diper Cheche fa con: le parole di Sua Santità sono state seguite da oltre 8 milioni di spettatori, questo significa che oltre il 30% della platea televisiva era sintonizzata su. Il programma di Fazio ha battuto anche il primo episodio della nuova stagione de L'Amica Geniale su Rai1. Fabio Fazio ieri ha ospitato a Cheche fa un evento televisivo senza precedenti: per la prima volta il Santo Padre è stato intervistato in un talk show, un evento che è stato premiato dal pubblico e che ha fatto registrare al programma …

