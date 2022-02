Emicrania, cervello troppo “veloce”, donne a rischio (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando si pensa alla velocità, ovviamente in chiave positiva, si ragiona in termini di vantaggio. Ed in effetti, sul fronte della reazione del sistema nervoso, saper rispondere tempestivamente ad uno stimolo è sicuramente utile. Ma a volte avere un cervello eccessivamente “veloce” può diventare anche un problema. E sarebbe anche questa caratteristica femminile, con tanti altri fattori a partire dalla genetica per giungere fino agli ormoni, a spiegare il netto predominio (certo non voluto) dei casi di Emicrania nel gentil sesso. Così sui quasi 15 milioni di persone che hanno avuto almeno un attacco di Emicrania nel corso della vita in Italia, 11 milioni sono donne. Bisogna riflettere sul tema, come propone Fondazione Onda con il suo documento “Emicrania: una patologia di genere” che ... Leggi su dilei (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando si pensa alla velocità, ovviamente in chiave positiva, si ragiona in termini di vantaggio. Ed in effetti, sul fronte della reazione del sistema nervoso, saper rispondere tempestivamente ad uno stimolo è sicuramente utile. Ma a volte avere uneccessivamente “” può diventare anche un problema. E sarebbe anche questa caratteristica femminile, con tanti altri fattori a partire dalla genetica per giungere fino agli ormoni, a spiegare il netto predominio (certo non voluto) dei casi dinel gentil sesso. Così sui quasi 15 milioni di persone che hanno avuto almeno un attacco dinel corso della vita in Italia, 11 milioni sono. Bisogna riflettere sul tema, come propone Fondazione Onda con il suo documento “: una patologia di genere” che ...

