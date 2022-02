Riaperture, la road map del Governo italiano: le date da segnare per discoteche, mascherine e green pass (Di venerdì 4 febbraio 2022) Riaperture, la road map del Governo italiano, ecco le date da segnare per discoteche, mascherine e green pass. Novità in arrivo sul fronte – si spera – del progressivo superamento della fase emergenziale causata dal Covid-19. Interessate dal nuovo Decreto del Governo le regole per il green pass e la scuola. A questo vanno aggiunte le novità per la riapertura delle discoteche ferme dallo scorso dicembre. Ecco tutte le ultime notizie in merito. Novità green pass, illimitato per chi ha terza dose Tra le novità più importanti in materia di green pass vi è quella che, al momento, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022), lamap del, ecco ledaper. Novità in arrivo sul fronte – si spera – del progressivo superamento della fase emergenziale causata dal Covid-19. Interessate dal nuovo Decreto delle regole per ile la scuola. A questo vanno aggiunte le novità per la riapertura delleferme dallo scorso dicembre. Ecco tutte le ultime notizie in merito. Novità, illimitato per chi ha terza dose Tra le novità più importanti in materia divi è quella che, al momento, non ...

Advertising

CorriereCitta : Riaperture, la road map del Governo italiano: le date da segnare per discoteche, mascherine e green pass - EraldoFR : Il nuovo decreto Covid e la road map delle riaperture: il governo sulla strada della fine dell'emergenza - Open - infoitinterno : Riaperture: green pass, mascherine, dad, discoteche e stato d'emergenza. Ecco la road map - maxbasello : @mi_lo_rd @539th Si come a inizio gennaio lessi road to disastro con riaperture scuole. Un disastro proprio a 30 gg dalle aperture. - StefaniaFalone : RT @News24_it: Il nuovo decreto Covid e la road map delle riaperture: il governo sulla strada della fine dell’emergenza - Open https://t.co… -