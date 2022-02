M5S, Conte a Di Maio: “Nessuna gogna ma chiarimento pubblico, iscritti saranno coinvolti’ (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con Luigi Di Maio ci sarà un ”chiarimento” pubblico, perché la questione “non è privata, riservata”, il punto è ”dove vuole andare il movimento”. Lo dice Giuseppe Conte in collegamento con L’aria che tira, su La7. Il leader del M5S risponde alle domande sullo scontro con il ministro degli Esteri, deflagrato nei giorni dell’elezione del presidente della Repubblica. Ci sarà modo di vedersi? “Assolutamente sì, ci mancherebbe… una comunità come i 5 stelle si basa sulla condivisione degli obiettivii e sul confronto”, dice Conte. Che poi avverte: “Non è una questione riservata e privata tra me e Di Maio, dobbiamo confrontarci e arrivare a un chiarimento pubblico, non perché siamo alle gogne ma perché una comunità deve poter riflettere con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con Luigi Dici sarà un ”, perché la questione “non è privata, riservata”, il punto è ”dove vuole andare il movimento”. Lo dice Giuseppein collegamento con L’aria che tira, su La7. Il leader del M5S risponde alle domande sullo scontro con il ministro degli Esteri, deflagrato nei giorni dell’elezione del presidente della Repubblica. Ci sarà modo di vedersi? “Assolutamente sì, ci mancherebbe… una comunità come i 5 stelle si basa sulla condivisione degli obiettivii e sul confronto”, dice. Che poi avverte: “Non è una questione riservata e privata tra me e Di, dobbiamo confrontarci e arrivare a un, non perché siamo alle gogne ma perché una comunità deve poter riflettere con ...

