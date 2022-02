Il Presidente giura davanti al Parlamento: al via il Mattarella bis (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “E’ ancora tempo di un impegno comune per rendere l’Italia più forte”. Sergio Mattarella giura e pronuncia il discorso in Parlamento come Presidente della Repubblica al suo secondo mandato. In contemporanea con il giuramento sono partiti i 21 colpi di cannone a salve dal colle del Gianicolo. Una volta a Montecitorio, il Presidente si è fermato nella sala del governo accompagnato da Fico e Casellati per il saluto con i vertici istituzionali. Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e il Presidente della Coste Costituzionale Giuliano Amato. Dopo il saluto, Mattarella si è fermato con loro a colloquio. Il Parlamento ha poi salutato con un applauso l’ingresso del premier Mario Draghi in aula. All’arrivo del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – “E’ ancora tempo di un impegno comune per rendere l’Italia più forte”. Sergioe pronuncia il discorso incomedella Repubblica al suo secondo mandato. In contemporanea con ilmento sono partiti i 21 colpi di cannone a salve dal colle del Gianicolo. Una volta a Montecitorio, ilsi è fermato nella sala del governo accompagnato da Fico e Casellati per il saluto con i vertici istituzionali. Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e ildella Coste Costituzionale Giuliano Amato. Dopo il saluto,si è fermato con loro a colloquio. Ilha poi salutato con un applauso l’ingresso del premier Mario Draghi in aula. All’arrivo del ...

Advertising

ilfaroonline : Il Presidente giura davanti al Parlamento: al via il Mattarella bis - _Fab1ana_ : RT @ultimenotizie: Sergio #Mattarella giura e pronuncia il discorso in Parlamento come presidente della Repubblica al suo secondo mandato.… - oliverogabry : RT @ilgiornale: Il Presidente della Repubblica giura per il suo secondo mandato. #Mattarella ha voluto ringraziare il Parlamento per la fid… - ilgiornale : Il Presidente della Repubblica giura per il suo secondo mandato. #Mattarella ha voluto ringraziare il Parlamento pe… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sergio #Mattarella giura e pronuncia il discorso in Parlamento come presidente della Repubblica al suo secondo mandato.… -