Uomini e Donne LIVE: la dama delusa scatena il “panico” in studio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Primo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Nel dating gli animi si scaldano a causa della dama torinese, ancora inviperita per il rifiuto. Armando litiga con il tronista. Maria saluta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 31 gennaio 2022) Primo appuntamento settimanale con. Nel dating gli animi si scaldano a causa dellatorinese, ancora inviperita per il rifiuto. Armando litiga con il tronista. Maria saluta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - MinisteroDifesa : #Quirinale Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Comandante delle donne e degli uomini delle… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - deIetefrvr : sono andata in cucina a prendere lo yogurt e a uomini e donne c'era Matteo che piangeva - NonnaMaria15 : RT @Elewhatelse3: Le donne, quelle vere, non vogliono né boia né zerbini. Vogliono uomini. Con le palle. Uomini che sappiano anche piangere… -