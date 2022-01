Tragico incidente nella notte | un morto e due feriti gravi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 gennaio 2022)mortale questa, qualche minuto prima della mezza, in via Tufette, a Borgo Tufette, nel Comune di Sermoneta. Due auto si sono scontrate violentemente per motivi ancora in fase di accertamento e nell’urto sono rimaste coinvolte tre persone. L’impatto è stato terrificante: una delle due auto si è ribaltata e per estrarre le persone all’interno sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina. Le condizioni di una delle tre persone coinvolte, un uomo, sono apparse subito disperate: l’uomo, nonostante i disperati tentatiti dei sanitari del 118 intervenuti, è deceduto pochi istanti dopo essere stato estratto dall’auto. Ferite in maniera grave anche altri due persone, portate in codice rosso sempre al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina. L’è avvenuto ...