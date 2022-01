TFA Sostegno VII ciclo | posti disponibili entro oggi 24 gennaio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) *aggiornamento del 24/01/2022: attiva fino ad, lunedì 242022, la Banca Dati destinata alla comunicazione da parte degli Atenei Universitari del numero totale deiper idi insegnante di. Al via al VIIdel TFA: è stata infatti pubblicata una nota ministeriale attraverso la quale vengono annunciati i terminii quali le Università dovranno comunicare letà del prossimoTFA. La nota si riferisce dunque all’avvio dei percorsi di specializzazione per ilagli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’anno ...

Advertising

AniefTorino : TFA sostegno VII ciclo, entro oggi le università comunicheranno il numero dei posti disponibili. Preparati con il m… - orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, entro oggi 24 gennaio le Università comunicano il numero di posti disponibili - luisa83156856 : @percolpadidiego @maurobiani Ho assistito a cose inenarrabili, e visto che con la mia materia per era impossibile i… - scuolainforma : TFA sostegno VII ciclo, quando il bando? - scuolainforma : TFA sostegno, aggiornamento elenchi scuole accreditate per i tirocini (Nota USR Lazio) -

Ultime Notizie dalla rete : TFA Sostegno

VII ciclo: aperta fino ad oggi 24 gennaio 2022 la Banca Dati utile alla comunicazione da parte delle Università del numero complessivo dei posti disponibili, tenendo conto sia dei nuovi ...Il Ministero ha chiesto alle Università di comunicare le disponibilità dei posti per l'avvio del VII ciclo. La selezione consisterà, come per gli altri cicli, in una preselettiva con domande a risposta multipla sugli argomenti del bando, una prova scritta ed una prova orale. Per arrivare ...TFA sostegno VII ciclo: aperta fino ad oggi 24 gennaio 2022 la Banca Dati utile alla comunicazione da parte delle ...Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha affermato che è necessario porre attenzione alla questione del sostegno ...