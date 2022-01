Cina, produzioni dovranno indicare la nazionalità degli attori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le produzioni di serie televisive cinesi dovranno indicare con chiarezza nei titoli gli attori e i membri della troupe che abbiano cittadinanza straniera o doppia a partire da aprile, L'ha stabilito l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ledi serie televisive cinesicon chiarezza nei titoli glie i membri della troupe che abbiano cittadinanza straniera o doppia a partire da aprile, L'ha stabilito l'...

Advertising

M_Siniscalchi : @AndreaGiuricin Per quanto tempo andrà avanti questo ipercosto sui trasporti? Smetterà la Cina, per questo e per ra… - PaoloBorg : 'L'assenza di inflazione è stato il più grande dividendo della globalizzazione: si è trovato un immenso bacino di m… - rossshin1 : RT @_fiorucci: occorre diminuire la dipendenza dalla #Cina rimodellando e rinazionalizzando le produzioni che avevano delocalizzato, recup… - OmoDellaPioggia : RT @_fiorucci: occorre diminuire la dipendenza dalla #Cina rimodellando e rinazionalizzando le produzioni che avevano delocalizzato, recup… - lasperanza54 : RT @_fiorucci: occorre diminuire la dipendenza dalla #Cina rimodellando e rinazionalizzando le produzioni che avevano delocalizzato, recup… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina produzioni Cina, produzioni dovranno indicare la nazionalità degli attori S'inquadra in un momento di pressione da parte del governo che sta imponento alle produzioni una più spiccata espressione di patriottismo e lealtà al partito comunista cinese. Il provvedimento ...

Bollette, Luigi Barone (Asi): Governo e Regioni intervengano, a rischio produzioni Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro -... gas ed energia elettrica, metta a rischio le produzioni. Ci sono interi comparti energivori che ...

Cina, produzioni dovranno indicare la nazionalità degli attori askanews Covid, nel 2020 la Puglia ha speso 17 milioni per Dpi dalla Cina. Amati: “Mancano i preventivi comparati” Covid, nel 2020 la Puglia ha speso 17 milioni per Dpi dalla Cina. Amati: "Mancano i preventivi comparati" - Leggi le ultime notizie della città di Bari e Guarda le repliche di Telebari su www.telebari ...

Venezuela. Un accordo segreto con l’Iran ha permesso l’aumento della produzione di petrolio Il Venezuela ha i giacimenti di petrolio più ricchi del mondo, ma non ha più i mezzi per poter estrarre il greggio, perché gli impianti sono ormai obsoleti e depauperati da moltissimi furti, e non ci ...

S'inquadra in un momento di pressione da parte del governo che sta imponento alleuna più spiccata espressione di patriottismo e lealtà al partito comunista cinese. Il provvedimento ...Legge sicurezzasoffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro -... gas ed energia elettrica, metta a rischio le. Ci sono interi comparti energivori che ...Covid, nel 2020 la Puglia ha speso 17 milioni per Dpi dalla Cina. Amati: "Mancano i preventivi comparati" - Leggi le ultime notizie della città di Bari e Guarda le repliche di Telebari su www.telebari ...Il Venezuela ha i giacimenti di petrolio più ricchi del mondo, ma non ha più i mezzi per poter estrarre il greggio, perché gli impianti sono ormai obsoleti e depauperati da moltissimi furti, e non ci ...