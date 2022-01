Australian Open 2022: Barty, Krejcikova e Keys ai quarti di finale. Out Badosa e Azarenka (Di domenica 23 gennaio 2022) Madison Keys e Barbora Krejcikova hanno sorpreso rispettivamente Paula Badosa e Victoria Azarenka, affermandosi sul cemento outdoor degli Australian Open 2022. Prestazioni consistenti della statunitense e della ceca, qualificatesi per i quarti di finale del torneo Slam aussie; la giocatrice a stelle e strisce ha ribaltato il pronostico contro l’iberica, imponendosi per 6-3, 6-1. L’ex specialista del doppio, dal canto suo, non ha lasciato scampo alla bielorussa, superata nettamente mediante il risultato di 6-2, 6-2. Dopo un primo set intenso, seppur sempre in conduzione, Keys ha mostrato il miglior lato di se stessa contro Badosa, dopo un ultimo periodo maledettamente favorevole dal punto di vista ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Madisone Barborahanno sorpreso rispettivamente Paulae Victoria, affermandosi sul cemento outdoor degli. Prestazioni consistenti della statunitense e della ceca, qualificatesi per ididel torneo Slam aussie; la giocatrice a stelle e strisce ha ribaltato il pronostico contro l’iberica, imponendosi per 6-3, 6-1. L’ex specialista del doppio, dal canto suo, non ha lasciato scampo alla bielorussa, superata nettamente mediante il risultato di 6-2, 6-2. Dopo un primo set intenso, seppur sempre in conduzione,ha mostrato il miglior lato di se stessa contro, dopo un ultimo periodo maledettamente favorevole dal punto di vista ...

