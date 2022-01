Serie A 2021/2022, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra (Di venerdì 21 gennaio 2022) La classifica del girone di ritorno della Serie A 2021/2022, ecco tutti i punti squadra per squadra per verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare più punti da gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostra classifica aggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Verona 9** Juventus 7 Napoli 7 Milan 6 Cagliari 6 Spezia 6 Torino 6* Sassuolo 4 Inter 4* Lazio 4 Atalanta 4* Salernitana 3* Roma 3 Fiorentina 3* Empoli 2 Genoa 1 Venezia 1* Bologna 0 Udinese 0* Sampdoria 0 * una partita in meno ** ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladeldidella, eccoperper verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare piùda gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostraaggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Verona 9** Juventus 7 Napoli 7 Milan 6 Cagliari 6 Spezia 6 Torino 6* Sassuolo 4 Inter 4* Lazio 4 Atalanta 4* Salernitana 3* Roma 3 Fiorentina 3* Empoli 2 Genoa 1 Venezia 1* Bologna 0 Udinese 0* Sampdoria 0 * una partita in meno ** ...

Advertising

OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - LegaProOfficial : ???? Con l’Album @figurinepanini c’è la Digital Collection della #SerieC: presentata ufficialmente una delle grandi n… - SkySport : VERONA-BOLOGNA 2-1 Risultato finale ? ? #Orsolini (14') ? #Caprari (38') ? #Kalinic (85') ? ?… - lungoparma : Le formazioni di Parma-Frosinone: PARMA – Ecco le formazioni di Parma-Frosinone (inizio ore 20.30), match valevole… - repubblica : Calcio Serie A 23ma giornata: Verona-Bologna 2-1. Oesolini illude i felsinei, poi pari di Caprari. Di Kalinic il go… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Risultati classifica Serie B live: vola il Frosinone, notte fonda per il Parma Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle ...

Verona Bologna 2 - 1 LIVE: contropiede letale, Kalinic porta avanti i gialloblù ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A ...

Serie A 2021-2022, quali squadre hanno fatto più autogol? CLASSIFICA Sky Sport Verona Bologna 1 - 1 LIVE: pari di Caprari con un gran colpo di tacco Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2 ...

Serie B: Monza-Reggina all’U-Power Stadium L'ultimo grande acquisto, il centravanti Leonardo Mancuso dall'Empoli, non ci sarà, ma con la Reggina il Monza promette di riprendere il filo del discorso da dove l'aveva lasciato a fine 2021. Si gioc ...

Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata diB che si svolgerà tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata dellaA ...Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2 ...L'ultimo grande acquisto, il centravanti Leonardo Mancuso dall'Empoli, non ci sarà, ma con la Reggina il Monza promette di riprendere il filo del discorso da dove l'aveva lasciato a fine 2021. Si gioc ...