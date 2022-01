La PS5 è finalmente in vendita diretta in Europa. Ma in Italia no (Di martedì 18 gennaio 2022) Speranza in più per gli aspiranti acquirenti della console: mettersi in fila per l’acquisto su playstation.com, sperando di essere sorteggiati. Ma garanzie ce ne sono poche Leggi su repubblica (Di martedì 18 gennaio 2022) Speranza in più per gli aspiranti acquirenti della console: mettersi in fila per l’acquisto su playstation.com, sperando di essere sorteggiati. Ma garanzie ce ne sono poche

Ultime Notizie dalla rete : PS5 finalmente La PS5 è finalmente in vendita diretta in Europa. Ma in Italia no Svelata a novembre 2020 e rimasta, per oltre un anno, fra i sogni di molti degli aspiranti acquirenti: la PlayStation 5 , così come le altre console di nuova generazione , come le Xbox X ed S, sono ...

