Covid | Locatelli | “Verso calo contagi | ma Omicron non è raffreddore”

(Di domenica 16 gennaio 2022) “Ci sono segnali relativi ad una netta decelerazione, nei prossimi giorni potremmo aspettarci una riduzione nel numero dei casi”. Il professor Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, analizza così il quadro dell’epidemiain Italia. “Nell’ultima settimana l’incremento è stato significativamente inferiore rispetto alla settimana precedente, negli ultimi 4 giorni il numero deiati è costantemente sotto i 200.000. Se paragoniamo questa domenica alla precedente, ci sono 6.000 casi in meno. Ci sono segnali relativi ad una netta decelerazione, nei prossimi giorni potremmo aspettarci una riduzione nel numero dei casi”, dice a Che tempo che fa. La variantedomina la scena: il virus appare piùoso, ma la malattia sembra più lieve. “Dati in laboratorio e in ...

Leggi anche >: 'Riconsiderare i colori delle Regioni' 'Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dal ministero della Salute in accordo con le Regioni in un'epoca ...Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, sottolineando che 'semmai il discorso sulla quarta dose potrebbe riguardare i fragili'.Parziale ottimismo del coordinatore del CTS sugli sviluppi della pandemia: "Ci sono dati che mostrano che Omicron non si lega agli alvei polmonari". Non scontata invece la quarta dose eccezion fatta p ...Covid in Italia, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, analizza il quadro dell'epidemia a Che Tempo che fa su Rai3 ...