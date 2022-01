Rifiuti dalla Campania interrati in Puglia, 44 richieste di giudizio (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – Con l’accusa di traffico di Rifiuti speciali e pericolosi, smaltiti nel Salento e provenienti dalla Campania, il pm della Dda di Lecce, Milto Stefano De Nozza, ha chiesto il rinvio a giudizio di 44 persone, 13 delle quali furono arrestate lo scorso maggio dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Lecce e dalla guardia di finanza di Taranto. Coinvolta come persona giuridica anche una società campana. L’inchiesta aveva riguardato 600 tonnellate di materiale proveniente da produzioni industriali che sarebbero state interrate in una masseria del Salento o incendiate all’aperto nelle province di Lecce e Taranto: a Surbo, Crispiano e in una cava di Mottola. L’udienza preliminare è fissata per il 14 giugno prossimo. I fatti risalgono agli anni 2018 e 2019, ma le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – Con l’accusa di traffico dispeciali e pericolosi, smaltiti nel Salento e provenienti, il pm della Dda di Lecce, Milto Stefano De Nozza, ha chiesto il rinvio adi 44 persone, 13 delle quali furono arrestate lo scorso maggio dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Lecce eguardia di finanza di Taranto. Coinvolta come persona giuridica anche una società campana. L’inchiesta aveva riguardato 600 tonnellate di materiale proveniente da produzioni industriali che sarebbero state interrate in una masseria del Salento o incendiate all’aperto nelle province di Lecce e Taranto: a Surbo, Crispiano e in una cava di Mottola. L’udienza preliminare è fissata per il 14 giugno prossimo. I fatti risalgono agli anni 2018 e 2019, ma le ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Rifiuti dalla Campania tombati nelle campagne pugliesi Rinvio a giudizio per 44 p... - anteprima24 : ** #Rifiuti dalla #Campania interrati in #Puglia, 44 richieste di giudizio ** - BarbaFroid : RT @Giul_Granato: Un anno fa fummo gli unici, insieme a @marimuscara e @paolanugnes, a occuparci dell'esportazione illegale di rifiuti dall… - baritoday : Inchiesta traffico di rifiuti dalla Terra dei Fuochi al Salento: chiesto il rinvio a giudizio per 4 baresi assieme… - ReteAmbiente : Attività industriali, per il Tar Sardegna i magazzini vanno esclusi dalla tassa #rifiuti (Tari) -