Abusi sessuali: l'ombra della 'taharrush gamea' dietro la notte del terrore a Milano (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono descritti in almeno cinque, ma potrebbero diventare molti di più, i verbali gli Abusi sessuali "orribili' della notte di Capodanno nella zona di piazza Duomo a Milano, dove gruppi di ragazzi, in ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono descritti in almeno cinque, ma potrebbero diventare molti di più, i verbali gli"orribili'di Capodanno nella zona di piazza Duomo a, dove gruppi di ragazzi, in ...

amnestyitalia : Il Paraguay ha il più alto tasso di gravidanze adolescenziali in Sud America. Molte di queste gravidanze sono il ri… - Luce_news : Abusi sessuali: l’ombra della ‘taharrush gamea’ dietro la notte del terrore a Milano - MauroGiubileo : Non so se nella Giunta Sala esista un assessore alla #sicurezza, ma dopo i gravissimi casi di molestie e abusi sess… - AmericalatinaAI : RT @amnestyitalia: Il Paraguay ha il più alto tasso di gravidanze adolescenziali in Sud America. Molte di queste gravidanze sono il risulta… - annauska1 : RT @EugenioCardi: In questo Paese ITALIANISSIMI assassini uccidono una donna ogni 3 giorni. Inoltre per almeno il 90% delle volte stupri e… -