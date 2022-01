Golden Globes 2022, tutte le nominations (Di venerdì 7 gennaio 2022) Inizia domenica sera, la stagione dei premi che ci avvicina all’assegnazione degli Oscar. Il 9 gennaio l’appuntamento, intanto è per i Golden Globes, i premi assegnati dalla stampa estera accreditata a Hollywood ai migliori film e serie tv dell’anno appena trascorso. Tra le nomination, nella categoria film straniero, c’è anche quella per E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, in corsa anche per gli Oscar. A fare il pieno di nomination in questi Golden Globes 2022 sono titoli molto diversi tra loro. Da Il potere del cane di Jane Campion a Belfast di Kenneth Branagh, visto recentemente anche alla Festa del Cinema di Roma. E ancora, in corsa per quattro statuette il West Side Story di Steven Spielberg, e poi il fenomeno Don’t look up, in corsa per miglior film, miglior attore e miglior ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Inizia domenica sera, la stagione dei premi che ci avvicina all’assegnazione degli Oscar. Il 9 gennaio l’appuntamento, intanto è per i, i premi assegnati dalla stampa estera accreditata a Hollywood ai migliori film e serie tv dell’anno appena trascorso. Tra le nomination, nella categoria film straniero, c’è anche quella per E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, in corsa anche per gli Oscar. A fare il pieno di nomination in questisono titoli molto diversi tra loro. Da Il potere del cane di Jane Campion a Belfast di Kenneth Branagh, visto recentemente anche alla Festa del Cinema di Roma. E ancora, in corsa per quattro statuette il West Side Story di Steven Spielberg, e poi il fenomeno Don’t look up, in corsa per miglior film, miglior attore e miglior ...

