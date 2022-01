“È nelle mani migliori per andare verso il futuro”, Mattarella consegna il tricolore a Samantha Cristoforetti | VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mancano poche settimane alla sua partenza, ma oggi ha ricevuto direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica la bandiera italiana che sarà portata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Venerdì pomeriggio, al Quirinale, è andato in scena l’incontro tra Sergio Mattarella e Samantha Cristoforetti. Il tutto in occasione della Festa del tricolore che ricorda quel 7 gennaio del lontano 1767, quando a Reggio Emilia venne adottato ufficialmente (per la prima volta) il tricolore come vessillo simbolo della Repubblica Cispadana. E ora quel pezzo di stoffa che rappresenta il nostro Paese finirà nello spazio. Mattarella-Cristoforetti, la consegna del tricolore da portare a bordo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mancano poche settimane alla sua partenza, ma oggi ha ricevuto direttamente dalledel Presidente della Repubblica la bandiera italiana che sarà portata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Venerdì pomeriggio, al Quirinale, è andato in scena l’incontro tra Sergio. Il tutto in occasione della Festa delche ricorda quel 7 gennaio del lontano 1767, quando a Reggio Emilia venne adottato ufficialmente (per la prima volta) ilcome vessillo simbolo della Repubblica Cispadana. E ora quel pezzo di stoffa che rappresenta il nostro Paese finirà nello spazio., ladelda portare a bordo ...

