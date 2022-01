Scomparsa Saman | lo zio pronto a farsi estradare dalla Francia

Advertising

flaviaamabile : RT @frapac71: Chi si ricorda di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa lo scorso 30 aprile a Novellara, in provincia di Reg… - frapac71 : Chi si ricorda di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa lo scorso 30 aprile a Novellara, in provin… - tinas48 : RT @francofontana43: Ossa nel Po: “Possono essere di Saman” la diciottenne pachistana sulla cui scomparsa pesa il sospetto che sia stata uc… - Taty28643058 : RT @DomaniGiornale: La scomparsa Saman Abbas; Luana D'Orazio e i morti sul lavoro; la funivia del Mottarone; lo sparo del leghista di Voghe… - VanessaEffect : RT @DomaniGiornale: La scomparsa Saman Abbas; Luana D'Orazio e i morti sul lavoro; la funivia del Mottarone; lo sparo del leghista di Voghe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa Saman

Potrebbe essere estradato in Italia dalla Francia Danish Hasnain, zio diAbbas, la diciottenne pachistanalo scorso 30 aprile da Novellara (Reggio Emilia). L'uomo, principale accusato del presunto micidio della ragazza, ha comunicato ai giudici francesi ...Non serve a niente che io resti qui', sono le parole di Danish Hasnain , zio diAbbas , principale accusato dell'omicidio della diciottenne pachistana,lo scorso 30 aprile da ...Danish Hasnain è considerato l’esecutore materiale del delitto, ha detto che non si opporrà all’estradizione in Italia ...«Consegnatemi all'Italia, non mi oppongo all'estradizione. Non serve a niente che io resti qui», sono le parole di Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, principale ...