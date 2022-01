I 10 film più attesi del 2022 secondo l’IMDB: quando li vedremo in Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se lo dicono loro… L’Internet Movie Database (IMDB), la Bibbia 2.0 di cinema e tv, ha condiviso la sua Top 10 dei film più attesi del 2022. Dal nuovo Batman di Robert Pattinson (e l’attesissima Catwoman di Zoe Kravitz di cui si dicono meraviglie), al ritorno della coppia Leonardo DiCaprio/Martin Scorsese. Robert Pattinson/Batman dovrà vedersela con lei, la strepitosa Catwoman di Zoe Kravitz: chi vince (e se lei, come dicono, batte anche Michelle Pfeiffer quanto a miagolante sensualità) lo scopriremo a marzo… Tornano i divi e una bionda tutta d’oro Soprattutto prepariamoci al grande ritorno dei divi. Due Bradley Cooper, Brad Pitt, Tom Cruise in un anno non è male, cosa ne dite? E per le nostalgiche è arrivato finalmente anche l’ora di rivedere la mitica Elle Woods, blonde girl N 1 di La rivincita delle bionde ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se lo dicono loro… L’Internet Movie Database (IMDB), la Bibbia 2.0 di cinema e tv, ha condiviso la sua Top 10 deipiùdel. Dal nuovo Batman di Robert Pattinson (e l’ssima Catwoman di Zoe Kravitz di cui si dicono meraviglie), al ritorno della coppia Leonardo DiCaprio/Martin Scorsese. Robert Pattinson/Batman dovrà vedersela con lei, la strepitosa Catwoman di Zoe Kravitz: chi vince (e se lei, come dicono, batte anche Michelle Pfeiffer quanto a miagolante sensualità) lo scopriremo a marzo… Tornano i divi e una bionda tutta d’oro Soprattutto prepariamoci al grande ritorno dei divi. Due Bradley Cooper, Brad Pitt, Tom Cruise in un anno non è male, cosa ne dite? E per le nostalgiche è arrivato finalmente anche l’ora di rivedere la mitica Elle Woods, blonde girl N 1 di La rivincita delle bionde ...

