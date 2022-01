Covid, a Napoli il reparto del Santobono è pieno: 20 bimbi ricoverati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La situazione è difficile. Abbiamo raddoppiato i posti letto per i bimbi con il Covid, passando da 10 a 20 che oggi sono tutti pieni”. Così Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, spiega all’ANSA la situazione difficile dell’ospedale pediatrico, punto di riferimento per i bambini di tutta la Campania. “Il reparto – spiega Tipo – è completamente pieno. Abbiamo una percentuale di accessi al pronto soccorso di bimbi malati di Covid di 50 al giorno. Sono numeri inimmaginabili fino a due settimane fa, che non avevamo mai avuto. La maggior parte si tratta di bimbi lattanti, al di sotto di un anno. Hanno la febbre anche alta che spaventa i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “La situazione è difficile. Abbiamo raddoppiato i posti letto per icon il, passando da 10 a 20 che oggi sono tutti pieni”. Così Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale pediatricodi, spiega all’ANSA la situazione difficile dell’ospedale pediatrico, punto di riferimento per i bambini di tutta la Campania. “Il– spiega Tipo – è completamente. Abbiamo una percentuale di accessi al pronto soccorso dimalati didi 50 al giorno. Sono numeri inimmaginabili fino a due settimane fa, che non avevamo mai avuto. La maggior parte si tratta dilattanti, al di sotto di un anno. Hanno la febbre anche alta che spaventa i ...

