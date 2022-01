Lasciarsi un giorno a Roma, Edoardo Leo: “Dobbiamo rieducare emotivamente i maschi” (Di martedì 4 gennaio 2022) Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film di Edoardo Leo, ha il coraggio di raccontate la fine di un amore e un mondo dove i rapporti tra uomini e donne sono cambiati. Il finale nei Romanzi lo decide l'autore, non è come nella vita. Parola di Tommaso, interpretato da Edoardo Leo, il protagonista di Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film Sky Original, con la regia dello stesso Edoardo Leo, in onda il 1° gennaio in prima tv assoluta su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand. Tommaso è uno scrittore che, per il suo Romanzo, ha in mente una storia senza lieto fine. E anche nella vita la sua storia potrebbe andare a finire così. Lasciarsi un giorno a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)un, il nuovo film diLeo, ha il coraggio di raccontate la fine di un amore e un mondo dove i rapporti tra uomini e donne sono cambiati. Il finale neinzi lo decide l'autore, non è come nella vita. Parola di Tommaso, interpretato daLeo, il protagonista diun, il nuovo film Sky Original, con la regia dello stessoLeo, in onda il 1° gennaio in prima tv assoluta su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand. Tommaso è uno scrittore che, per il suonzo, ha in mente una storia senza lieto fine. E anche nella vita la sua storia potrebbe andare a finire così.una ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lasciarsi un giorno a Roma, Edoardo Leo: “Dobbiamo rieducare emotivamente i maschi”… - maxbi45 : @max_shining @edoardoleo @_dajedepunta_ Beh, in questo caso in particolare ha del miracoloso calcolando che comunqu… - gaudidj : Lasciarsi un giorno a Roma. Voto ???. #lasciarsiungiornoaroma - sentieriselvagg : Due storie in una. La prima, quella principale, potentissima. La seconda aveva bisogno di un altro film per essere… - fra_90 : Lasciarsi un giorno a Roma Capolavoro @edoardoleo @SkyItalia -