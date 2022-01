Omicron, medici di famiglia: “Travolti da un sovraccarico di lavoro, a livello istituzionale non siamo supportati e non considerati” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad essere onesti, in quei giorni di buio e terrore che hanno caratterizzato i primi mesi della prima ondata, sono stati i ‘grandi assenti’. Eccezion fatta per un pugno di ‘stoici’ e seri professionisti – sparsi a macchia di leopardo lungo lo stivale – in quelle interminabili settimane di lugubri bollettini, soprattutto nelle grandi città, gran parte dei cosiddetti ‘medici di famiglia’ si sono letteralmente ‘asserragliati’ dentro gli studi, con due ‘mandate di chiave, limitandosi a rispondere al telefono, prescrivendo all’occorrenza Tachipirina, vitamine ed antibiotico. Visite a domicilio ‘zero’ (ma non le hanno fatte nemmeno in tempi meno emergenziali!) poi, con l’avvento del vaccino, sono timidamente ‘riapparsi’ tornando disciplinare interminabili file di pazienti – per o più anziani – stesso costretti ad attendere il loro turno in mezzo alla strada. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad essere onesti, in quei giorni di buio e terrore che hanno caratterizzato i primi mesi della prima ondata, sono stati i ‘grandi assenti’. Eccezion fatta per un pugno di ‘stoici’ e seri professionisti – sparsi a macchia di leopardo lungo lo stivale – in quelle interminabili settimane di lugubri bollettini, soprattutto nelle grandi città, gran parte dei cosiddetti ‘di’ si sono letteralmente ‘asserragliati’ dentro gli studi, con due ‘mandate di chiave, limitandosi a rispondere al telefono, prescrivendo all’occorrenza Tachipirina, vitamine ed antibiotico. Visite a domicilio ‘zero’ (ma non le hanno fatte nemmeno in tempi meno emergenziali!) poi, con l’avvento del vaccino, sono timidamente ‘riapparsi’ tornando disciplinare interminabili file di pazienti – per o più anziani – stesso costretti ad attendere il loro turno in mezzo alla strada. ...

