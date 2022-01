10 serie TV in arrivo nel 2022 da vedere assolutamente

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Per leTV ilsarà l’anno della rinascita, dopo i continui problemi e rinvii che hanno contraddistinto le produzioni degli ultimi 24 mesi a causa della pandemia. Dal debutto su Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli al ritorno su Disney+ di The Mandalorian con una nuova stagione, la carne al fuoco è davvero tanta. In questo articolo abbiamo selezionato le 10 miglioriTV in uscita nele da. 1. Il Signore degli Anelli (Amazon Prime Video, novità assoluta) Tra leTV danelmerita una menzione speciale Il Signore degli Anelli, la primatelevisiva dedicata al capolavoro della letteratura moderna firmato da John Ronald Reuel Tolkien e portato sul ...