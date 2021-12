Gf Vip 6, Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran (e lei nel frattempo sporge una querela) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo la notizia circolata nelle ultime ore che vede Delia Duran nuova concorrente del Gf Vip 6, Alex Belli ha scritto una lettera alla moglie sulle pagine di Novella 2000: Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Alex ha rivolto a Delia solo parole d’amore: Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo la notizia circolata nelle ultime ore che vedenuova concorrente del Gf Vip 6,ha scritto unaalla moglie sulle pagine di Novella 2000: Cara, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo.ha rivolto asolo parole d’amore: Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi ...

