Come cambiano le regole sulla quarantena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Siamo a metà tra il gioco delle tre carte, in cui il governo mescola le regole anti coronavirus un po’ a casaccio, e Monopoli. Ricordate? “Vai in prigione senza passare dal via”. Oggi la cabina di regia ha discusso le proposte delle Regioni e i suggerimenti del Cts e stasera il Consiglio dei ministri prenderà le decisioni definitive. Intanto, però, sul fronte quarantene e super green pass al lavoro si profilano all’orizzonte regole nuove di zecca. Nella speranza che non durino anche queste da Natale a Santo Stefano. La quarantena Per quanto riguarda la quarantena, il Cts aveva proposto di differenziare il provvedimento tra i lavoratori nei servizi essenziali e tutti gli altri cittadini. Nel corso della cabina di regia, invece, sono state messe a punto tre categorie di quarantena. 1. per i non vaccinati ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Siamo a metà tra il gioco delle tre carte, in cui il governo mescola leanti coronavirus un po’ a casaccio, e Monopoli. Ricordate? “Vai in prigione senza passare dal via”. Oggi la cabina di regia ha discusso le proposte delle Regioni e i suggerimenti del Cts e stasera il Consiglio dei ministri prenderà le decisioni definitive. Intanto, però, sul fronte quarantene e super green pass al lavoro si profilano all’orizzontenuove di zecca. Nella speranza che non durino anche queste da Natale a Santo Stefano. LaPer quanto riguarda la, il Cts aveva proposto di differenziare il provvedimento tra i lavoratori nei servizi essenziali e tutti gli altri cittadini. Nel corso della cabina di regia, invece, sono state messe a punto tre categorie di. 1. per i non vaccinati ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? Dopo nemmeno 5 giorni, cambiano di nuovo le regole su #Covid e #quarantena: ecco cosa ha deciso la ca… - thinkingutop : @C0RRVPTl0N 3 se tipo lo hai al 73 3 passa ti conviene smettere di fare le pul perché c'è alta probabilità che ti e… - Roberto54851745 : @piersileri speriamo che sia l'ultimo capodanno con misteri e viceministro come lei che avete messo in ginocchio l'… - Rod_Mat_ : RT @Carmen24583545: La vita si ascolta così come le onde del mare... Le onde montano... crescono cambiano le cose... Poi tutto torna come p… - Noninfluente : RT @baciocristallo: Le delusioni sono un pò come gli anni che passano. Passano ma ti cambiano. Tanto. -