(Di domenica 26 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, è venuto a mancare ildie gliglielo hanno appena comunicato. Il ragazzo, infatti, aveva varcato la soglia dellaRossa solo una settimana fa, ma si è già conquistato la simpatia dei suoi compagni e del pubblico. Interessato a Sophie Codegoni, a scapito di Jessica Selassiè, fino a questa mattina il ragazzo si stava godendo il Natale in spensieratezza. La notizia della scomparsa delera stata comunicata dalla sorella su Instagram ed oggi è stata riferita al diretto interessato. Di ritorno dal confessionale in cui è stato messo al corrente dei fatti,ha così commentato, visibilscosso: Ragazzi glimi hanno comunicato che è venuto a mancare mio ...

...giorno della Vigilia di Natale Alex Belli non ha voluto lasciare a bocca asciutta tuttiappassionati della soap con Soleil Sorge che prosegue anche al di fuori dalla casa del Grande Fratello...... morto il nonno: lutto al Gf/ Annuncio della sorella a Natale ' Come fai ad essere attaccata, hai messo semplicemente un punto ', le ha detto Alessandro Basciano . Ma Sophieha spiegato di ...Gf Vip 6, gli autori comunicano ad Alessandro Basciano la morte del nonno: “Se mi viene in mente di uscire la sfondo davvero la porta”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Alessandro Basciano scopre che suo nonno è morto a Natale, ecco la reazione degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.