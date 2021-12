I movimenti antagonisti in Giappone e la loro sconfitta

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Whiplash of the Dead, titolo originale Kimi ga shinda ato de, dopo che sei morto, è uno dei film più interessanti usciti durante questo 2021 nell’arcipelago nipponico. Il documentario diretto da Haruhiko Daishima, nelle quasi tre ore e mezza della sua durata, esamina le prime proteste avvenute a Haneda nell’ottobre 1967, e gli scontri con la polizia che portarono alla morte di un giovane studente, Hiroaki Yamazaki. Alcune componenti della nuova sinistra si recarono all’aeroporto di Haneda nel tentativo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

