"Quanti sono i malati gravi in ospedale". Omicron, il report in mano a Bassetti: cosa sta succedendo, davvero? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A tre giorni dal Natale, in ogni angolo televisivo, in ogni trasmissione radio e sulla gran parte delle pagine dei giornali tiene banco il Covid, il vaccino, in particolare la famigerata variante Omicron. E il tema, va da sé, tiene banco anche a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7, dove a fare il punto, ospite in collegamento, c'è Matteo Bassetti, il quale prova a frenare almeno un poco l'allarmismo. Tiziana Panella, chiamando in causa il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, chiede: "Stiamo assistendo a un incremento dei contagi: è legato alla variante Delta oppure alla Omicron? E quanto sappiamo della Omicron? Sequenziamo abbastanza per sapere quanto è diffusa?". E Bassetti ricorda subito come "siamo uno dei paesi al mondo che sequenzia meno, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A tre giorni dal Natale, in ogni angolo televisivo, in ogni trasmissione radio e sulla gran parte delle pagine dei giornali tiene banco il Covid, il vaccino, in particolare la famigerata variante. E il tema, va da sé, tiene banco anche a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7, dove a fare il punto, ospite in collegamento, c'è Matteo, il quale prova a frenare almeno un poco l'allarmismo. Tiziana Panella, chiamando in causa il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, chiede: "Stiamo assistendo a un incremento dei contagi: è legato alla variante Delta oppure alla? E quanto sappiamo della? Sequenziamo abbastanza per sapere quanto è diffusa?". Ericorda subito come "siamo uno dei paesi al mondo che sequenzia meno, è ...

