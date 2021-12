Genoa, Bani: «Che battaglia con l’Atalanta. Ora iniziamo a vincere» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mattia Bani, difensore del Genoa, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta Mattia Bani, difensore del Genoa, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Genoa ATALANTA – «È stata una battaglia, ma sono più contento che stanco. Il mister ci aveva chiesto questo. Abbiamo dato una risposta, tante volte siamo mancati sugli aspetti fisici che abbiamo messo oggi in campo. Sono soddisfatto della prestazione difensiva. Dobbiamo ripartire da questa sera, speriamo di conquistare qualche vittoria perché vogliamo accontentare i nostri tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mattia, difensore del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato controMattia, difensore del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.ATALANTA – «È stata una, ma sono più contento che stanco. Il mister ci aveva chiesto questo. Abbiamo dato una risposta, tante volte siamo mancati sugli aspetti fisici che abbiamo messo oggi in campo. Sono soddisfatto della prestazione difensiva. Dobbiamo ripartire da questa sera, speriamo di conquistare qualche vittoria perché vogliamo accontentare i nostri tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

