Mattarella: "Ci si può salvare solo stando insieme" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Capo dello Stato interviene alla cerimonia degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico Leggi su rainews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Capo dello Stato interviene alla cerimonia degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico

Advertising

LaStampa : Covid, Mattarella: ci si può salvare solo tutti insieme - andreastoolbox : Mattarella: 'Ci si può salvare solo stando insieme' - Rai News - Miki_2313 : RT @Tg3web: Lo scambio di auguri del Presidente della Repubblica Mattarella con il Corpo diplomatico. 'Oggi per me è un commiato'. Tocca po… - whiteflour00 : #Quirinale tutto questo raccontare dei saluti di Mattarella come se fosse diverso dal passato. Tutti i presidenti… - alianobarbini : RT @LaStampa: Covid, Mattarella: ci si può salvare solo tutti insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella può Quirinale, Mattarella alla cerimonia di auguri con i diplomatici: 'Per me è anche l'occasione di un commiato' ... nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato al Quirinale i diplomatici, ripercorrendo il suo percorso in questi sette anni. ' Ci si può salvare solamente agendo tutti ...

Mattarella: "Ci si può salvare solo stando insieme" Ci si può salvare soltanto agendo tutti insieme. È una considerazione, quest'ultima, più volte ... Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia degli auguri di ...

Covid: Mattarella, 'ci si può salvare solo agendo tutti insieme' Affaritaliani.it ... nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergioha salutato al Quirinale i diplomatici, ripercorrendo il suo percorso in questi sette anni. ' Ci sisalvare solamente agendo tutti ...Ci sisalvare soltanto agendo tutti insieme. È una considerazione, quest'ultima, più volte ... Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla cerimonia degli auguri di ...