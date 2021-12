Green pass sui mezzi pubblici, il pressing di Regioni e assessori per il milione di studenti non vaccinato: “Serve una moratoria, rischio caos” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Green base sui mezzi del trasporto pubblico locale anche per gli studenti è una novità destinata a creare ancora una volta caos a causa dei ritardi del governo nel prendere in considerazione i diversi aspetti dell’introduzione di una normativa. A rischio c’è il diritto allo studio di migliaia di ragazzi che non si sono vaccinati. A denunciare la situazione è stata la Conferenza delle Regioni, ma non solo. Gli studenti dai 12 anni in su, infatti, pur essendo soggetti alla campagna vaccinale, non rientrano nella categoria degli obbligati al vaccino e possono andare in classe senza alcun controllo. Tuttavia da lunedì per andare a scuola gli allievi dovranno esibire il passaporto vaccinale o fare un tampone, pagandolo. Si parla, secondo i dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilbase suidel trasporto pubblico locale anche per gliè una novità destinata a creare ancora una voltaa causa dei ritardi del governo nel prendere in considerazione i diversi aspetti dell’introduzione di una normativa. Ac’è il diritto allo studio di migliaia di ragazzi che non si sono vaccinati. A denunciare la situazione è stata la Conferenza delle, ma non solo. Glidai 12 anni in su, infatti, pur essendo soggetti alla campagna vaccinale, non rientrano nella categoria degli obbligati al vaccino e possono andare in classe senza alcun controllo. Tuttavia da lunedì per andare a scuola gli allievi dovranno esibire ilaporto vaccinale o fare un tampone, pagandolo. Si parla, secondo i dati ...

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - VittorioSgarbi : Ecco i paradossi del “Green Pass”. - luigiasero : Super Green pass: da domani le nuove regole - PuniFra : RT @ilpetulante: C'è chi afferma che chi non si vaccina non ha senso civico. Io invece ritengo che chi si vaccina non già per proteggersi,… -