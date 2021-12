DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | classifica dei tempi Circuito con tante insidie

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55 Super passo della Mercedes di Hamilton, girando in 1’33?6 con le medie, un secondo più veloce di Verstappen. 18.54: Hamilton ha ottenuto come miglio giro con le medie in 1’33?8, Bottas 1’34?2 e bene Leclerc 1’34?3. Questi piloti con gomme medie. 18.53: Sainz in 1’34?9, mentre Hamilton continua a girare sul passo dell’1’34” basso. 18.51: Hamilton sembra in feeling con la pista di, mentre Verstappen ha qualche problemino di assetto. 18.49: 1’34?458 per Hamilton che va molto forte con le gomme medie. 18.48: In pista Hamilton con gomme medie per la simulazione di passo gara. 18.46: Di seguito l’ordine deiaggiornato: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:29.018 4 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.061 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.081 3 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.195 2 5 ...