(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - E'peralle 20 ilsul dl Fiscale al Senato sul quale è stata preannunciato la volontà del governo di porre la fiducia. Ci sarà quindi un passaggio in commissione Bilancio per le ultime verifiche. E' quanto emerge dalla capigruppo del Senato. Dopo il passaggio in commissione, si andrà in aula per ledie quindi ilin serata.

Advertising

TV7Benevento : Fisco: atteso maxiemendamento per le 20, poi stasera dichiarazioni e voto... - FuturaTorino : ?? Il nostro GR è online! ?? Mottarone, Eitan torna in Italia ?? Pandemia, aumentano i contagi ?? Dl fisco atteso ogg… - LumsaNews : Il pacchetto #fisco è uno dei punti interrogativi della manovra di #bilancio. La maggioranza è orientata a ridurre… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco atteso

Il Tempo

Più che una novità si tratta di un ritorno moltodalle coppie separate con figli. Come ... Lo prevede un emendamento di Matteo Salvini approvato dal Dl. per il 2021 è istituito un fondo di ...Per la conferma si attende il voto di fiducia sul maxiemendamento,per venerdì 3 dicembre ... leggi anche Controlli dichiarazione precompilata 2021: come evitare le verifiche delControlli ...Roma, 2 dic. (Adnkronos) - E' atteso per stasera alle 20 il maxiemendamento sul dl Fiscale al Senato sul quale è stata preannunciato la volontà del ...Nel 2022 aumenta l’importo delle pensioni in pagamento per effetto dell'inflazione del 2021 e il meccanismo di rivalutazione ritornerà al sistema a fasce.