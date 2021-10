Via Torres è un parcheggio, caos e proteste (Di martedì 19 ottobre 2021) MONREALE – Via Torres a Monreale ultimamente è un parcheggio. Sono giorni difficili per il quartiere Carmine che è sottoposto ad un corposo intervento di riqualificazione e i residenti cercano ogni spazio per poter parcheggiare la propria automobile. Sono scene a cui si assiste ogni giorno e il video che giunge in redazione è emblematico. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 19 ottobre 2021) MONREALE – Viaa Monreale ultimamente è un. Sono giorni difficili per il quartiere Carmine che è sottoposto ad un corposo intervento di riqualificazione e i residenti cercano ogni spazio per poter parcheggiare la propria automobile. Sono scene a cui si assiste ogni giorno e il video che giunge in redazione è emblematico. (Monrealelive.it)

Advertising

infoitinterno : Via Torres è un parcheggio, caos e proteste - monrealeatoday : Via Torres è un parcheggio, caos e proteste - Tempo59 : Porto Torres nel 1963 - Area Industriale e la S.I.R. - paoloigna1 : Analisi Serie D | Zitti e contenti a Muravera, la Torres ora fa più paura - valeriosimile : @Claudiosci1 @sardum No no capisco, ci sono cose che non si dimenticano facilmente Ma se volete mangiare carne buo… -