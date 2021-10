Foggia | in ospedale marito e moglie nella stessa stanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) I due anziani coniugi sono stati sistemati in unainterna alla struttura ospedaliera ma più decentrata e visto il legame dei due pazienti non c'è stato alcun problema con le norme di sicurezza sanitaria

E l'ha permesso ai due coniugi foggiani di stare insieme nella stessa camera dopo il ricovero di entrambi perché tutti e due malati: lei, 84 anni e il marito di 91 anni. I due anziani ......centrodestra non è facile dare un contributo perché non ti ascolta nessuno' Giornata Mondiale dell'Osteoporosi. Anziani coniugi malati, medici organizzano una 'stanza matrimoniale' in...Anziani coniugi ricoverati nella stessa stanza di ospedale a Foggia. "È il solo modo per curarli" fa sapere il primario ...Una storia d'amore che non conosce confini ne barriere. È la commovente storia che vede l'ospedale Lastaria di Lucera, in provincia di Foggia, cornice di quest'opera ...